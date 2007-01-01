Характеристики товара
Описание
Высота: 80 см
Ширина: 15 см
Длина: 22 см
Вес: 7 кг
Объем емкости: 5 л
Материал: окрашенная сталь
Металлическая пепельница для использования как внутри так и снаружи помещения;
Уличная пепельница может крепиться анкерами к покрытию; Основной бак пепельницы комплектуется внутренним металлическим ведром.
Покрытие — полимерная окраска.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина220 мм
- Ширина150 мм
- Высота800 мм
- Вес7 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет