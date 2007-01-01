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Настоящее фото товара Пепельница уличная Пьедестал, произведённого компанией ChiedoCover
Пепельница уличная Пьедестал
32 оценки
5 790
Товар в корзине. Перейти
Пепельница уличная Пьедестал - фото 1Пепельница уличная Пьедестал - фото 2

Пепельница уличная Пьедестал

Артикул: CH-009-585
32 оценки
Основные характеристики
  • Длина220 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота800 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 80 см

Ширина: 15 см

Длина: 22 см

Вес: 7 кг

Объем емкости: 5 л

Материал: окрашенная сталь

Металлическая пепельница для использования как внутри так и снаружи помещения;

Уличная пепельница может крепиться анкерами к покрытию; Основной бак пепельницы комплектуется внутренним металлическим ведром.

Покрытие — полимерная окраска.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота800 мм
  • Вес7 кг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Пепельница уличная Пьедестал - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Пепельница уличная Пьедестал - каркас в цвете БелыйБелый
Пепельница уличная Пьедестал - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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