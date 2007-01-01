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Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Хиндж, произведённого компанией ChiedoCover
Урна парковая бетонная Хиндж
32 оценки
30 4906
32 290 ₽
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Урна парковая бетонная Хиндж - фото 1Урна парковая бетонная Хиндж - фото 2
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Урна парковая бетонная Хиндж

Артикул: CH-009-621
32 оценки
Основные характеристики
  • Длина490 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота690 мм
  • Вес150 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 69 см

Ширина: 49 см

Длина: 49 см

Вес: 150 кг

Объем емкости: 60 л

Материал: Бетон с фактурой из камня

Изысканная европейская урна изготовлена из высокопрочного бетона, покрытая натуральным камнем, легко вписывающаяся в любой облик современного города, аккуратно подчеркивая все эстетические качества ландшафтного дизайна. Широкая цветовая гамма позволяет идеально подобрать цвет соответствующий окружающей среде.Вкладыш изготовлен из оцинкованной стали, общий объем 60 литров. Чашка для окурков также выполняет функцию ручки для удаления вкладыша из урны.

Предлагаем рассмотреть урну Варшава из каменной крошки. Она выполнена по современной технологии мытого бетона. Внешне форма напоминает шестигранный цилиндр, поэтому выгодно отличается на фоне других подобных изделий.. Цилиндрическая вставка для мусора состоит из оцинкованной стали. К краям этой вставки заклепана небольшая пепельница. Также бетонную урну можно оборудовать дополнительным механизмом с поворотной крышкой. В дальнейшем это будет защищать от попадания дождя внутрь.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина490 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота690 мм
  • Вес150 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна парковая бетонная Хиндж - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна парковая бетонная Хиндж - каркас в цвете БелыйБелый
Урна парковая бетонная Хиндж - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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