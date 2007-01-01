Характеристики товара
Описание
Высота: 69 см
Ширина: 49 см
Длина: 49 см
Вес: 150 кг
Объем емкости: 60 л
Материал: Бетон с фактурой из камня
Изысканная европейская урна изготовлена из высокопрочного бетона, покрытая натуральным камнем, легко вписывающаяся в любой облик современного города, аккуратно подчеркивая все эстетические качества ландшафтного дизайна. Широкая цветовая гамма позволяет идеально подобрать цвет соответствующий окружающей среде.Вкладыш изготовлен из оцинкованной стали, общий объем 60 литров. Чашка для окурков также выполняет функцию ручки для удаления вкладыша из урны.
Предлагаем рассмотреть урну Варшава из каменной крошки. Она выполнена по современной технологии мытого бетона. Внешне форма напоминает шестигранный цилиндр, поэтому выгодно отличается на фоне других подобных изделий.. Цилиндрическая вставка для мусора состоит из оцинкованной стали. К краям этой вставки заклепана небольшая пепельница. Также бетонную урну можно оборудовать дополнительным механизмом с поворотной крышкой. В дальнейшем это будет защищать от попадания дождя внутрь.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина490 мм
- Ширина490 мм
- Высота690 мм
- Вес150 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет