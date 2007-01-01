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Настоящее фото товара Уличная урна Реил, произведённого компанией ChiedoCover
Уличная урна Реил
35 оценок
7 190
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Уличная урна Реил

Артикул: CH-009-610
35 оценок
Основные характеристики
  • Длина350 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота600 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 60 см

Ширина: 30 см

Длина: 35 см

Вес: 17 кг

Объем емкости: 40 л

Материал: дерево

Объем упаковки: 0,06

Уличная урна для мусора Элегант - представляет собой металлический каркас обшитый со всех сторон деревянным брусом из хвойных пород древесины.

Данная модель отлично впишется в интерьер любого городского парка, улицы или сквера.

Высокая степень устойчивости достигается за счет крепости самого изделия, не требует специальных способов крепления, что позволяет устанавливать его где угодно и на любых основаниях.

Изделие пригодно для использования во всесезонных атмосферных условиях.

В комплект урны входит вместительное съемное внутреннее ведро, выполненное из оцинкованной стали.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота600 мм
  • Вес15 кг
  • Материалдерево

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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