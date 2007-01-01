Характеристики товара
Описание
Высота: 60 см
Ширина: 30 см
Длина: 35 см
Вес: 17 кг
Объем емкости: 40 л
Материал: дерево
Объем упаковки: 0,06
Уличная урна для мусора Элегант - представляет собой металлический каркас обшитый со всех сторон деревянным брусом из хвойных пород древесины.
Данная модель отлично впишется в интерьер любого городского парка, улицы или сквера.
Высокая степень устойчивости достигается за счет крепости самого изделия, не требует специальных способов крепления, что позволяет устанавливать его где угодно и на любых основаниях.
Изделие пригодно для использования во всесезонных атмосферных условиях.
В комплект урны входит вместительное съемное внутреннее ведро, выполненное из оцинкованной стали.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина350 мм
- Ширина300 мм
- Высота600 мм
- Вес15 кг
- Материалдерево
Параметры упаковки
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет