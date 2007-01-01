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Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Вертикал, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для мусора уличная Вертикал
50 оценок
9 490
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Урна для мусора уличная Вертикал - фото 1

Урна для мусора уличная Вертикал

Артикул: CH-009-579
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота710 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 71 см

Ширина: 30 см

Длина: 30 см

Вес: 4 кг

Объем емкости: 50 л

Материал: нержавеющая сталь

Объем упаковки: 0,06

Классическая напольная урна, сочетающая в себе функции пепельницы и мусорной корзины. Конструкция выполнена из нержавеющей стали и подходит для размещения как внутри помещения, так и на улице. Верхняя крышка с отверстием для окурков легко снимается, под ней размещен алюминиевый контейнер для предотвращения попадания горящих окурков. Боковое окно урны позволяет бросать более крупный мусор. Поставляется в картонной таре, покрыта защитной полиэтиленовой пленкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота710 мм
  • Вес5 кг
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна для мусора уличная Вертикал - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна для мусора уличная Вертикал - каркас в цвете БелыйБелый
Урна для мусора уличная Вертикал - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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