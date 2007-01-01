Характеристики товара
Описание
Высота: 71 см
Ширина: 30 см
Длина: 30 см
Вес: 4 кг
Объем емкости: 50 л
Материал: нержавеющая сталь
Объем упаковки: 0,06
Классическая напольная урна, сочетающая в себе функции пепельницы и мусорной корзины. Конструкция выполнена из нержавеющей стали и подходит для размещения как внутри помещения, так и на улице. Верхняя крышка с отверстием для окурков легко снимается, под ней размещен алюминиевый контейнер для предотвращения попадания горящих окурков. Боковое окно урны позволяет бросать более крупный мусор. Поставляется в картонной таре, покрыта защитной полиэтиленовой пленкой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина300 мм
- Высота710 мм
- Вес5 кг
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет