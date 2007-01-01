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Настоящее фото товара Металлическая урна Обелиск, произведённого компанией ChiedoCover
Металлическая урна Обелиск
36 оценок
5 190
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Металлическая урна Обелиск

Артикул: CH-009-577
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота700 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 70 см

Ширина: 40 см

Длина: 40 см

Вес: 10 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объем: 30л

Объем в упаковке: 0,11

Имеет классический дизайн урны с козырьком от осадков.

Способ установки универсальный - с возможностью крепления анкерными болтами к поверхности установки.

Основной бак урны имеет систему опрокидывания, для более быстрой и легкой очистки от мусора.

Толщина стали мусорного бака 1,1 мм, урна достаточно прочная и прослужит вам не один год.

Урна окрашена в классический черный цвет, после обработки грунтом

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота700 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Металлическая урна Обелиск - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Металлическая урна Обелиск - каркас в цвете БелыйБелый
Металлическая урна Обелиск - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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