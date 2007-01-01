Характеристики товара
Описание
Высота: 70 см
Ширина: 40 см
Длина: 40 см
Вес: 10 кг
Материал: нержавеющая сталь
Объем: 30л
Объем в упаковке: 0,11
Имеет классический дизайн урны с козырьком от осадков.
Способ установки универсальный - с возможностью крепления анкерными болтами к поверхности установки.
Основной бак урны имеет систему опрокидывания, для более быстрой и легкой очистки от мусора.
Толщина стали мусорного бака 1,1 мм, урна достаточно прочная и прослужит вам не один год.
Урна окрашена в классический черный цвет, после обработки грунтом
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота700 мм
- Вес5 кг
- Материалсталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет