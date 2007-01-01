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Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Постс, произведённого компанией ChiedoCover
Урна деревянная на железобетонном основании Постс
30 оценок
13 79017
16 590 ₽
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Урна деревянная на железобетонном основании Постс - фото 1Урна деревянная на железобетонном основании Постс - фото 2Урна деревянная на железобетонном основании Постс - фото 3Урна деревянная на железобетонном основании Постс - фото 4Урна деревянная на железобетонном основании Постс - фото 5Урна деревянная на железобетонном основании Постс - фото 6
Распродажа

Урна деревянная на железобетонном основании Постс

Артикул: CH-009-613
30 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота670 мм
  • Вес50 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 67 см

Ширина: 42 см

Длина: 42 см

Вес: 50 кг

Объем емкости: 100 л

Материал: дерево, Бетон армированный

Объем упаковки: 0,12

Деревянная урна с выполнена на металлическом каркасе из полосы шириной 30 мм и уголка 25х25х4мм, установленных на железобетонном основании толщиной 100 мм.

Комплектуется внутренним металлическим ведром.

На каркасе установлены деревянные доски сечением 40х30 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота670 мм
  • Вес50 кг
  • Материалбетон, дерево

Параметры упаковки

  • Вес упаковки50 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна деревянная на железобетонном основании Постс - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна деревянная на железобетонном основании Постс - каркас в цвете БелыйБелый
Урна деревянная на железобетонном основании Постс - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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