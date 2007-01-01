Характеристики товара
Описание
Высота: 67 см
Ширина: 42 см
Длина: 42 см
Вес: 50 кг
Объем емкости: 100 л
Материал: дерево, Бетон армированный
Объем упаковки: 0,12
Деревянная урна с выполнена на металлическом каркасе из полосы шириной 30 мм и уголка 25х25х4мм, установленных на железобетонном основании толщиной 100 мм.
Комплектуется внутренним металлическим ведром.
На каркасе установлены деревянные доски сечением 40х30 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина420 мм
- Ширина420 мм
- Высота670 мм
- Вес50 кг
- Материалбетон, дерево
Параметры упаковки
- Вес упаковки50 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет