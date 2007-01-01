Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна уличная Тенон, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная Тенон
14 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная Тенон - фото 1

Урна уличная Тенон

Артикул: CH-057-394
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина380 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Бит, коралловый
Фотография товара Стул пластиковый Бит, коралловый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Фотография товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес10 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Ведро Домаск прямоугольное открытое 45 л, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Ведро Домаск прямоугольное открытое 45 л

10
Настоящее фото товара Урна для Мусора 50 литров Бенч, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Урна для Мусора 50 литров Бенч

11
Настоящее фото товара Урна для мусора Пирамида 21 литров, оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна для мусора Пирамида 21 литров, оранжевая

5
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Канвас-медиум, 25 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Урна для торговых центров Канвас-медиум, 25 литров

11
Настоящее фото товара Урна уличная с козырьком Виз, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Урна уличная с козырьком Виз, черная

9
Настоящее фото товара Урна уличная с козырьком Сендер, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Урна уличная с козырьком Сендер

7
Настоящее фото товара Урна уличная с пепельницей Пленер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Урна уличная с пепельницей Пленер 2

12
Настоящее фото товара Урна бетонная Каскет мини, мармор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Урна бетонная Каскет мини, мармор шахматка

7
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Лектерн, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Лектерн, мрамор шахматка

7
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Пулпит, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Пулпит, габбро диабаз

8

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, красно-серый гранит

10
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка 2, с крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка 2, с крышкой

35
Распродажа
Фотография товара Урна деревянная на железобетонном основании Станшион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Станшион, произведённого компанией ChiedoCover
от13 79017
16 590 ₽Оптовая цена

Урна деревянная на железобетонном основании Станшион

49
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик бронза

5
Настоящее фото товара Урна кованая с козырьком Сатинвуд, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Урна кованая с козырьком Сатинвуд, черная

15
Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Молдинг, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Урна уличная для мусора Молдинг

5
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Алтар, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Урна бетонная парковая Алтар, мрамор шахматка

9
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, бронза

5
Настоящее фото товара Урна для улицы переносная Сьюд, 15 литров, черная, с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Урна для улицы переносная Сьюд, 15 литров, черная, с ручкой

11
Настоящее фото товара Урна для мусора Пирамида 21 литров, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна для мусора Пирамида 21 литров, синий

9

Другие товары из раздела урны для помещений

Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа

34
Настоящее фото товара Ведро Домаск прямоугольное открытое 25 л, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Ведро Домаск прямоугольное открытое 25 л

6
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик серебро

15
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная металлическая Фелт, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Урна для мусора уличная металлическая Фелт

11
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Канвас, 60 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Урна для торговых центров Канвас, 60 литров

6
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная Валнут, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Урна металлическая уличная Валнут, зеленая

5
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная Валнут, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Урна металлическая уличная Валнут, черная

8
Настоящее фото товара Урна перфорированная Осиер малая, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Урна перфорированная Осиер малая, сталь матовая

14
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Алтар, московский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Урна бетонная парковая Алтар, московский гравий

7
Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Мепл, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Урна парковая бетонная Мепл, мрамор шахматка

6

Товар в корзине

Урна уличная Тенон
Урна уличная Тенон
от 11 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, красно-серый гранит

10
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка 2, с крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка 2, с крышкой

35
Распродажа
Фотография товара Урна деревянная на железобетонном основании Станшион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Станшион, произведённого компанией ChiedoCover
от13 79017
16 590 ₽Оптовая цена

Урна деревянная на железобетонном основании Станшион

49
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик бронза

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности