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Настоящее фото товара Урна уличная с пепельницей Пленер 2, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная с пепельницей Пленер 2
12 оценок
17 890
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Урна уличная с пепельницей Пленер 2 - фото 1

Урна уличная с пепельницей Пленер 2

Артикул: CH-057-417
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес11,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес11,5 кг
  • Материалсталь
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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