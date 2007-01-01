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Настоящее фото товара Урна уличная с козырьком Сендер, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная с козырьком Сендер
7 оценок
7 690
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Урна уличная с козырьком Сендер - фото 1

Урна уличная с козырьком Сендер

Артикул: CH-057-407
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота1030 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота1030 мм
  • Вес15 кг
  • Материалсталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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