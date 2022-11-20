Фитостойка композиция яблоко Гифу

8 оценок

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Фитостойка композиция яблоко Гифу

4.5
4 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Удобно, быстро, выгодно


 Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.

Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют


Размер кашпо:37Х43Х10

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Основные характеристики

  • Высота370 мм
  • Ширина100 мм
  • Диаметр430 мм
  • МатериалПолиэстер/Дерево/Пенофол/Ткань/Латекс

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