Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина75 мм
- Вес0.091 кг
- Материалсиликон
- Цветбежевый, белый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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