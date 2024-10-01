Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина393 мм
- Глубина40 мм
- Вес0.134 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка столовая «Профиль»
Крышка стекло, пластик, D240
Блюдо «Пунто Бьянка»
Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм
Нож столовый «Аркада»
Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен
Лопата для пиццы перфорированная, алюминиевая, металлическая
Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм
Воронка, пластик, 16,5 см, белый
Блюдо для запекания с ручкой
Лопатка «Проотель» для гриля, сталь нержавеющая
Лопатка кухонная «Проотель», пластиковая, белая
Лопатка кухонная, силиконовая
Веселка кухонная, бук
Лопатка «Проотель» с перфорация, сталь нержавеющая
Лопатка кухонная «Проотель», сталь нержавеющая
Лопатка термостойкая, синняя
Лопатка «Проотель» для гриля с перфорорация, сталь нержавеющая
Лопатка для торта, изогнутая, сталь нержавеющая
Лопатка «Проотель», стальная