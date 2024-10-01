Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина510/130 мм
- Ширина45 мм
- Вес0,266 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка «Кунстверк», ширина 180мм
Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик
Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 2л
Блюдо для суши «Кунстверк»
Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий
Блюдо сервировочное «Революшн Джейд»
Шпажки для канапе «Шпага», пластик, разноцветные
Ложка перфорированная «Бэйсик»
Ложка для подачи, пластиковая
Ложка сервировочная, сталь нержавеющая
Вилка кухонная «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный
Вилка для мяса «Банкет» сталь, металлический
Вилка «Банкет» сталь, металлическая
Вилка кухонная «Проотель» нержавеющая сталь, металлический
Веселка кухонная, бук, бежевая
Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая