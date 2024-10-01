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Вилка для мяса «Банкет» сталь, металлический - фото 1

Вилка для мяса «Банкет» сталь, металлический

Артикул: CH-058-659
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

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