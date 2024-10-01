Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина320 мм
- Ширина40 мм
- Высота10 мм
- Вес0,176 кг
- Материалпластик, нержавеющая сталь
- Цветчерный, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо «Маррон Реативо» фарфор, 0,9л
Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 285
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 450 мл, фарфор
Миска с крышкой, полипропилен, 0,85л
Диспенсер для стаканов, пластик, черный
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 240мм
Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», 1л
Ложка барная «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристая матовая
Линейка барная «Natal белое - Natal красное - Vega Verdejo - Vega Temp»
Ложка перфорированная «Бэйсик»
Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл
Ложка кухонная, сталь нержавеющая
Ложка для подачи, пластиковая
Ложка, пластиковая
Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 60мл
Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный
Вилка для мяса «Банкет» сталь, металлический
Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический
Веселка кухонная, бук, бежевая
Блюдо «Маррон Реативо» фарфор, 0,9л
Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 285
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 450 мл, фарфор