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Ложка Gatsby для мороженого - фото 1

Ложка Gatsby для мороженого

Артикул: CH-071-497
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина222 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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Ложка Gatsby для мороженого
Ложка Gatsby для мороженого
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