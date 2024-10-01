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Яйцерезка, пластик, 82 мм, белый - фото 1

Яйцерезка, пластик, 82 мм, белый

Артикул: CH-058-921
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина225 мм
  • Ширина82 мм
  • Высота36 мм
  • Вес0,140 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый

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