Характеристики товара
Описание
Елка искусственная декоративная деревянная новогодняя. Деревянная ёлочка лимитированной серии украсит любой интерьер. Вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. Материал - сосна (массив/сращенный массив). На задней поверхности имеется техническое отверстие для крепления на стену. Поставка в собранном виде. Украшения не входят в комплект.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина90 мм
- Высота780 мм
- Вес2,5 кг
- Материалсосна
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет