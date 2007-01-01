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Елка настольная, настенная Арканум - фото 1Елка настольная, настенная Арканум - фото 2Елка настольная, настенная Арканум - фото 3

Елка настольная, настенная Арканум

Артикул: CH-067-347
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Елка искусственная декоративная деревянная новогодняя. Деревянная ёлочка лимитированной серии украсит любой интерьер. Вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. Материал - сосна (массив/сращенный массив). На задней поверхности имеется техническое отверстие для крепления на стену. Поставка в собранном виде. Украшения не входят в комплект.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина90 мм
  • Высота780 мм
  • Вес2,5 кг
  • Материалсосна
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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