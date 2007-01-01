Товар в корзине. Перейти
Ёлка Символон настольная - фото 1Ёлка Символон настольная - фото 2

Ёлка Символон настольная

Артикул: CH-067-342
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настольная ёлка Омнизон
Фотография товара Настольная ёлка Омнизон от компании ChiedoCover.
Следующий Елка настольная, настенная Арканум
Фотография товара Елка настольная, настенная Арканум от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Елка искусственная декоративная деревянная новогодняя. Деревянная ёлочка украсит любой интерьер Вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. Вы с легкостью украсите её любимыми игрушками использую крючки и полочки. Украшения не входят в комплект.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота780 мм
  • Вес1,9 кг
  • Материалсосна
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки40 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки2.30 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела декор

Товар в корзине

Ёлка Символон настольная
Ёлка Символон настольная
от 2 490
В корзине

С этим товаром покупают