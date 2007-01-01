Характеристики товара
Описание
Елка искусственная декоративная деревянная новогодняя. Деревянная ёлочка украсит любой интерьер Вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. Вы с легкостью украсите её любимыми игрушками использую крючки и полочки. Украшения не входят в комплект.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина180 мм
- Высота780 мм
- Вес1,9 кг
- Материалсосна
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки40 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки2.30 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет