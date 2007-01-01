Характеристики товара
Описание
Неокрашенный фонарик для самостоятельного декора или поделок. Фонарь декоративный украсит и дополнит интерьер Вашего дома в любое время года. Необходимо, лишь менять наполнение. Хвойные ветки и новогодние игрушки, цветы и осенние листья. Фонарик можно использовать, как кашпо или подставка деревянная для цветов; подсвечники для свечей; кормушка для птиц; подставка для благовоний; подставка декоративная под цветы напольная; подставка для свечей; скворечник для птиц деревянный декоративный; скворечники и кормушки для птиц; светильник для бани; и многое другое, ограничивающееся лишь вашей фантазией.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина160 мм
- Ширина160 мм
- Высота380 мм
- Вес0,7 кг
- Материалсосна
- Цветтемно-коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки385 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет