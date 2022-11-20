Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют
Размер кашпо: 9X26X18
Ширма Valery
Декоративная ширма Shi Style
Ширма-перегородка Delica
Ширма серии Витраж
Комод с ящиками Skverei
Комод Montana LA-2654
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Гурк
Комод Крайг
Комод Дикс
Тумба прикроватная Лофт
Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень
Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень
Композиция Эхиверия Теза кашпо Dekollete камень
Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109
Стол фитомодуль самшит Холо
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками