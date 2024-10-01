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Поднос «Проотель» D355 - фото 1

Поднос «Проотель» D355

Артикул: CH-058-141
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр355 мм
  • Вес0.620 кг
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

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