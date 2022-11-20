Фотография Зеркало напольное, в полный рост, серое от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало напольное, в полный рост, серое

5
Оптовая цена
от 47 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Зеркало напольное, в полный рост, серое
Зеркало напольное, в полный рост, серое
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Зеркало напольное, в полный рост, серое

5
47590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес30 кг
  • Высота1750 мм
  • Ширина830 мм
  • Толщина50 мм

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