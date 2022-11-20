Фотография Зеркало настенное шестигранное Ray от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало настенное шестигранное Ray

4.8
Оптовая цена
от 3 490 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Зеркало настенное шестигранное Ray
Зеркало настенное шестигранное Ray
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Зеркало настенное шестигранное Ray

4.8
3490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес2.1 кг
  • Высота540 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина50 мм

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