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Зеркало Шевалье 3

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 500 мм

Высота: 990 мм

Вес: 8.2 кг

Материал: мдф, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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