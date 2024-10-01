Характеристики товара
Описание
Изысканный журнальный столик “Фиона” выполнен в виде куба с тонко отделанной рамой из МДФ, дополненной с каждой стороны состаренным зеркалом. Ноту разнообразная в дизайне вносит золотистая окантовка, украшающая каждую грань. На этом столике приятно найти любимую книгу или чашку ароматного кофе.
Размер: 48 см. x 48 см. х 48 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина480 мм
- Высота480 мм
- МатериалМДФ, зеркало
- Цветзолотой