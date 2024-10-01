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Журнальный стол Фиона

Артикул: CH-048-770
44 оценки
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Характеристики товара

Описание

Изысканный журнальный столик “Фиона” выполнен в виде куба с тонко отделанной рамой из МДФ, дополненной с каждой стороны состаренным зеркалом. Ноту разнообразная в дизайне вносит золотистая окантовка, украшающая каждую грань. На этом столике приятно найти любимую книгу или чашку ароматного кофе.

Размер: 48 см. x 48 см. х 48 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота480 мм
  • МатериалМДФ, зеркало
  • Цветзолотой

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