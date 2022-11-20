Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина560 мм
- Высота480 мм
- Ширина столешницы880 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Стол Mount со стеклянной столешницей
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Журнальный столик Лисмор
Стол сервировочный Поло
Подкатной столик Фаворит
Стол сервировочный Ральф
Стол INDUSTRIAL SCISSOR LIFT TABLE IRON RH
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый
Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim