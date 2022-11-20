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Журнальный стол Лофт Дроэда

Артикул: CH-050-086
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота480 мм
  • Ширина столешницы880 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Журнальный стол Лофт Дроэда
Журнальный стол Лофт ДроэдаЖурнальный стол Лофт ДроэдаЖурнальный стол Лофт Дроэда
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