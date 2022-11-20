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Журнальный стол Нолан

Артикул: CH-051-594
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный журнальный стол Нолан прекрасно дополнит интерьер гостиной. Прямоугольная столешница с закругленными углами выполнена из МДФ и покрыта шпоном в оттенке темного дерева. Под столешницей предусмотрена полка для хранения различных мелочей или журналов. Металлический каркас в черном цвете и золотые ручки гармонично сочетаются со столешницей. В основании ножек предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 126*65*19
Масса брутто: 21,400
Объем: 0,156

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота440 мм
  • Вес18.6 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материал столешницыМДФ, пластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1260 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки21.40 кг

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