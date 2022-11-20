Характеристики товара
Описание
Стильный журнальный стол Нолан прекрасно дополнит интерьер гостиной. Прямоугольная столешница с закругленными углами выполнена из МДФ и покрыта шпоном в оттенке темного дерева. Под столешницей предусмотрена полка для хранения различных мелочей или журналов. Металлический каркас в черном цвете и золотые ручки гармонично сочетаются со столешницей. В основании ножек предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 126*65*19
Масса брутто: 21,400
Объем: 0,156
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Высота440 мм
- Вес18.6 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал столешницыМДФ, пластик
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1260 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки21.40 кг