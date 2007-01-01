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Настоящее фото товара Диван Константин мини, велюр Велютто 26, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Константин мини, велюр Велютто 26, светлый орех
78 оценок
25 99038
41 700 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Константин мини, велюр Велютто 26, светлый орех - фото 1Диван Константин мини, велюр Велютто 26, светлый орех - фото 2Диван Константин мини, велюр Велютто 26, светлый орех - фото 3Диван Константин мини, велюр Велютто 26, светлый орех - фото 4Диван Константин мини, велюр Велютто 26, светлый орех - фото 5Диван Константин мини, велюр Велютто 26, светлый орех - фото 6
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Распродажа

Диван Константин мини, велюр Велютто 26, светлый орех

Артикул: CH-027-897
78 оценок
Основные характеристики
  • Длина1300 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота850 мм
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Константин мини - компактный диван для заведений с ограниченным пространством.

Преимущества:

- компактные габариты
- уютная посадка
- легко интегрируется в плотную планировку

Индивидуальное производство:

- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота850 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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