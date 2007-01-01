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Настоящее фото товара Диван Эдена 2-местный с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Эдена 2-местный с подушкой
5 оценок
22 890
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Диван Эдена 2-местный с подушкой - фото 1

Диван Эдена 2-местный с подушкой

Артикул: CH-068-817
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота950 мм
  • Материалалюминий, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота950 мм
  • Материалалюминий, ротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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