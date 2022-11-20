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Диван Brida серый 128 см

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Диван-кровать Miski горчично-желтый 105 cm
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Диван-кровать Miski горчично-желтый 105 cm

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина730 мм
  • Длина1280 мм
  • Вес37.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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