Фотография Диван Brida 128 см от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван Brida 128 см

4.6
Оптовая цена
70 890 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Brida 128 см
Диван Brida 128 см
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Диван Brida 128 см

4.6
70890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина1280 мм
  • Глубина730 мм
  • Вес37 кг
  • Цветбелый, серый

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