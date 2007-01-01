Мебель Барокко

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Полукресло Шарлотта, произведённого компанией ChiedoCover
11 550 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотта
Настоящее фото товара Полукресло Шарлотт, произведённого компанией ChiedoCover
10 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотт
Настоящее фото товара Диван-кушетка Рекамье, произведённого компанией ChiedoCover
46 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван-кушетка Рекамье
Настоящее фото товара Кресло Бри, произведённого компанией ChiedoCover
9 250 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Бри
Настоящее фото товара Стул-кресло Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Виктория
Настоящее фото товара Стул Memas, произведённого компанией ChiedoCover-27%
12 590 ₽17 100 ₽
Оптовая цена
5
Стул Memas
Настоящее фото товара Стул Miro, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-34%
Новинка
12 590 ₽19 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Miro, коричневый
Настоящее фото товара Кресло Ричи, произведённого компанией ChiedoCover
9 970 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Ричи
Настоящее фото товара Стул Miro, индиго, произведённого компанией ChiedoCover-35%
Новинка
12 390 ₽19 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Miro, индиго
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул прованс-2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 225 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул прованс-2
Настоящее фото товара Стул Bianca, произведённого компанией ChiedoCover-50%
12 490 ₽24 970 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Bianca
Настоящее фото товара Кресло Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
23 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Цезарь
Настоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Цезарь-б
Настоящее фото товара Стул С-10, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул С-10
Настоящее фото товара Стул С-15, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул С-15
Настоящее фото товара Стул С-16, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул С-16
Настоящее фото товара Стул С-10, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул С-10, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул С-15, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул С-15, с подлокотниками
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул прованс-2, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 950 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул прованс-2, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 225 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул прованс-3
Настоящее фото товара Стул С-16, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул С-16, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Miro, красный, произведённого компанией ChiedoCover-32%
Новинка
12 990 ₽19 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Miro, красный
Настоящее фото товара Стул прованс-3, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 950 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул прованс-3, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-4, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 800 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул прованс-4, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-5, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 800 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прованс-5, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-6, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 800 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул прованс-6, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 225 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул прованс-4
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул прованс-6, произведённого компанией ChiedoCover
9 225 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прованс-6
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca Ferrari, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
23 005 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул с подлокотниками Bianca Ferrari
Настоящее фото товара Стул С-1056 Вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 950 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул С-1056 Вельвет серый
Настоящее фото товара Стул С-8, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул С-8, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Miro белый и серый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
13 990 ₽19 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Miro белый и серый
Настоящее фото товара Стул Прованс, произведённого компанией ChiedoCover
24 971 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Прованс
Настоящее фото товара Стул с подлокотником Noir&Blanc, произведённого компанией ChiedoCover
27 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул с подлокотником Noir&Blanc
Настоящее фото товара Стул прованс-1, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 947 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул прованс-1, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Noir, произведённого компанией ChiedoCover
22 421 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Noir
Настоящее фото товара Стул Miro pinstripe, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
12 990 ₽20 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Miro pinstripe
Настоящее фото товара Стул Pinolife, произведённого компанией ChiedoCover
32 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Pinolife
Настоящее фото товара Стул Provence, произведённого компанией ChiedoCover
47 444 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Provence
Настоящее фото товара Стул Хилтон, произведённого компанией ChiedoCover
9 850 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хилтон
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Босфор, произведённого компанией ChiedoCover
10 400 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Босфор
Настоящее фото товара Кресло Босфор, произведённого компанией ChiedoCover
12 600 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Босфор
Настоящее фото товара Стул С-1056 Вельвет темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 950 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул С-1056 Вельвет темно-зеленый
Настоящее фото товара Стул White Rose, произведённого компанией ChiedoCover
22 421 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул White Rose

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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