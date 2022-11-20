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Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань - фото 1Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань - фото 2Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань - фото 3Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань - фото 4Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань - фото 5Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань - фото 6

Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань

14 оценокХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиреневый, шампань
Сделаем стулья на заказ

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Выполненные заказы

Cтул Бостон 20, Velutto 41, цвет каркаса-шампань
Cтул Бостон 20, Velutto 41, цвет каркаса-шампаньCтул Бостон 20, Velutto 41, цвет каркаса-шампаньCтул Бостон 20, Velutto 41, цвет каркаса-шампаньCтул Бостон 20, Velutto 41, цвет каркаса-шампаньCтул Бостон 20, Velutto 41, цвет каркаса-шампань
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