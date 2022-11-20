Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина410 мм
- Глубина560 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Профиль каркаса20 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявелюр
- Цветсиреневый, шампань
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Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Чехол 45
Чехол 36
Чехол 50
Чехол 60
Чехол 06
Стул Eames Бирюзовый
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стул Eames желтый
Пуф Мира большой фуксия