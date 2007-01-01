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Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань
100 оценок
2 28012
2 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань - фото 1Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань - фото 2Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань - фото 3Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань - фото 4Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань - фото 5Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань - фото 6Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань

Артикул: CH-026-919
100 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Бостон — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиреневый
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасашампань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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