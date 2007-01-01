Стул Хит 25 мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Хит 25 с подлокотниками и широким сиденьем, экокожа pegas aqua, каркас шампань
Хит 25мм, с подлокотниками и широким сиденьем, жаккард санта белый, каркас черный глянец
Стул Хит 20мм, с подлокотниками, жаккард арш темно-коричневый, каркас коричневый, поролон литой
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