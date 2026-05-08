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Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
44 оценки
4 79011
5 380 ₽
Товар в корзине. Перейти
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - фото 1Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - фото 2Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - фото 3Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - фото 4Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - фото 5Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - фото 6Видеообзор алюминиевого стула Хит 25мм с подлокотниками- ChiedoCover - видео 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем производства ChiedoCover
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Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Артикул: CH-000-669
44 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Оснащенный эргономичными подлокотниками, он обеспечивает поддержку и комфорт во время длительных мероприятий. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес8,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасабронза

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1900 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.97 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете ШампаньШампань
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете БронзаБронза
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете ТитанТитан
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете СереброСеребро
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете ПиранПиран
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - каркас в цвете БелыйБелый
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