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Настоящее фото товара Стул Элевен, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Элевен, велюр синий
26 оценок
4 8903
4 990 ₽
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Стул Элевен, велюр синий - фото 1Стул Элевен, велюр синий - фото 2Стул Элевен, велюр синий - фото 3Стул Элевен, велюр синий - фото 4Стул Элевен, велюр синий - фото 5
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Стул Элевен, велюр синий

Артикул: CH-079-956
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина535 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Элевен — это воплощение минимализма и уюта. Его обивка выполнена из экокожи в белом цвете, который добавляет интерьеру спокойствия и сдержанного стиля. Благодаря приятной на ощупь текстуре и объемной квадратной простежке, спинка и сиденье выглядят уютно и стильно одновременно.

Закругленные линии сиденья и спинки создают визуальную мягкость и обеспечивают комфорт при посадке. Отсутствие подлокотников делает стул более компактным, облегчая его размещение даже в небольших пространствах — будь то кухня, балкон, столовая зона или кафе.Тонкие, но прочные ножки из белого металла создают устойчивую основу и подчёркивают современный силуэт изделия. Благодаря прочному каркасу и качественным материалам, стул выдерживает повседневное использование, оставаясь надежным и эстетичным элементом интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина535 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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