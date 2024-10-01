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Гирлянда Флоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 10 м - фото 1

Гирлянда Флоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 10 м

Артикул: CH-067-291
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина10000 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбелый, прозрачный

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