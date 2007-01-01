Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Луис Вейв. Металлический каркас золотистого цвета украшен хрустальными вставками, которые добавляют разнообразия в дизайн. В качестве источника света могут подойти лампы накаливания или LED с цоколем Е14. Изящный стиль и лаконичный дизайн бра придаст свежесть и разбавит интерьер комнаты светлыми тонами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина160 мм
- Высота230 мм
- Материалметалл, хрусталь, стекло хрустальное
- Количество ламп2
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Вес упаковки1.50 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики260*190*190
- Изделия стопируютсяНет