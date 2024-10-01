Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина10000 мм
- МатериалПВХ
- Мощность220 Вт
- Цветбежевый, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бахрома Фликер, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Твинкл, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гирлянда Лайн, белый провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Лайн, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м
Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, теплый белый, 5 м
Занавес Радианс, белый провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Занавес Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х1.5 м
Занавес Скайфол, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Светильник потолочный светодиодный V1050-CL Brass LED*57W
Ель Черный Кристалл стекло, 230
Светящийся LED цилиндр Tower H70 RGB Accum
Ель Черный Кристалл пластик, 230
Светодиодная подвесная люстра с пультом V2786-PL Ello LED 90W
Сани Висбю, новогодний декор, бежевый
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2810-CL Victory LED 96W
Ель Royal Grandeur стекло, 210
Светильник потолочный светодиодный V1063-CL Criteo LED*70W
Ель Палисандр стекло, 180
Бахрома Люминари, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Люминари, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Фликер, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, белый, односторонний, 50 м
Гирлянда Радианс, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Дюралайт Флоу, белый, 100 м
Занавес Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 2х3 м