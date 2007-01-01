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Настоящее фото товара Бант 03 одинарный, атлас, произведённого компанией ChiedoCover
Бант 03 одинарный, атлас
13 оценок
310
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Новинка

Бант 03 одинарный, атлас

Артикул: CH-088-206
13 оценок
Основные характеристики
  • Материалатлас
  • Цветбордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Добавьте торжественности и изысканности вашему заведению с нашими стильными бантами для стульев! Этот аксессуар мгновенно преобразит любой стул, сделав его идеальным для свадеб, банкетов, конференций и других особых мероприятий.

Ключевые преимущества:

Эстетика и стиль:
Бант придает стульям завершенный и нарядный вид, создавая атмосферу праздника и уюта. Это идеальное решение для тех, кто стремится к безупречному оформлению зала.

Универсальность:
Банты легко сочетаются с различными стилями оформления и цветовыми схемами, что делает их подходящими для любого мероприятия.

Простота использования:
Бант легко крепится и снимается, что позволяет быстро менять декор в зависимости от мероприятия. Это особенно удобно для заведений с высокой загруженностью.

Долговечность:
Изготовлен из прочного материала, устойчивого к износу и выцветанию, что гарантирует длительный срок службы даже при интенсивном использовании.

Варианты ткани и цветов уточняйте у менеджера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалатлас
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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