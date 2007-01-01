Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото
10 оценок
14 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото - фото 1Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото - фото 2Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото - фото 3Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото - фото 4Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото - фото 5Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото - фото 6Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото - фото 7Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото - фото 8Видеообзор моделей стула Кьявари - ChiedoCover - видео 9Распаковка стульев Кьявари (Chiavari) ChiedoCover - видео 10Проверка на прочность стула Кьявари ChiedoCover - видео 11
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото производства ChiedoCover
Хит

Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото

Артикул: CH-052-911
10 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина370 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Фотография товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классический деревянный стул Кьявари — воплощение элегантности и функциональности.
Его узнаваемый дизайн с изящными вертикальными спинками, имитирующими бамбук, и прочной рамой делает его универсальным решением для любого интерьера — от роскошных банкетов до уютных домашних столов.
Изготовлен из высококачественной древесины, стул сочетает в себе натуральную текстуру и надежность, выдерживая повседневную нагрузку без потери формы.
Благодаря эргономичному профилю сиденья и оптимальной высоте, он обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.
Легкий вес и компактная конструкция позволяют легко перемещать и складывать стулья, что особенно удобно для мероприятий или ограниченного пространства.
Стул Кьявари идеально подходит для ресторанов, кафе, свадеб, офисов и домашнего использования — это не просто мебель, а стильное дополнение к любому интерьеру, которое никогда не выйдет из моды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветкрасный, розовый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Каркасмассив ГКД
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Комплект мебели Кьявари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Комплект мебели Кьявари

152
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29016
5 090 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

39
В наличии 278 шт.
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной

304
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Брайд пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49056
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Брайд пластик белый

26
  • белый
  • черный
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Брайд пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49056
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Брайд пластик черный

26
  • белый
  • черный
В наличии 222 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Диамант пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Диамант пластиковый, белый

48
В наличии 131 шт.
Хит
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой

308
В наличии 260 шт.
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый

313
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный

315
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый

317

С этим товаром покупают

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59026
2 130 ₽

Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро

483
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900х600, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900х600

473
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, синий

40
  • красный
  • черный
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 120*70

13
  • белый
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
Хит
Фотография товара Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 93014
4 530 ₽

Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона

98
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 390

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, фаерстоун, черный муар

12
Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, спандекс бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, спандекс бирюзовый

41
  • бирюзовый
  • красный, синий
  • синий
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см

43
Фотография товара Складной стол 1213НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол 1213НМ, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Складной стол 1213НМ

13

Другие товары из раздела стулья кьявари

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Белый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99036
7 690 ₽

Стул Кьявари Белый, деревянный

328
В наличии 215 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Черный, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Черный, деревянный

307
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный

349
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29032
9 190 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Серебро, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Серебро, деревянный

335
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Шампань, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Шампань, деревянный

341
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

340
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

337
  • золотой
  • черный
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой

313
  • золотой
  • черный
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

328
  • золотой
  • черный
  • белый

Товар в корзине

Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото
Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото
от 14 890
В корзине

С этим товаром покупают

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59026
2 130 ₽

Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро

483
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900х600, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900х600

473
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, синий

40
  • красный
  • черный
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности