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Настоящее фото товара Стул Кьявари Пламя, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кьявари Пламя, деревянный
330 оценок
6 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Кьявари Пламя, деревянный - фото 1Стул Кьявари Пламя, деревянный - фото 2Стул Кьявари Пламя, деревянный - фото 3Стул Кьявари Пламя, деревянный - фото 4Видеообзор моделей стула Кьявари - ChiedoCover - видео 5Распаковка стульев Кьявари (Chiavari) ChiedoCover - видео 6Проверка на прочность стула Кьявари ChiedoCover - видео 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кьявари Пламя, деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кьявари Пламя, деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кьявари Пламя, деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кьявари Пламя, деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кьявари Пламя, деревянный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Кьявари Пламя, деревянный

Артикул: CH-002-719
330 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья425 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический деревянный стул Кьявари — воплощение элегантности и функциональности.
Его узнаваемый дизайн с изящными вертикальными спинками, имитирующими бамбук, и прочной рамой делает его универсальным решением для любого интерьера — от роскошных банкетов до уютных домашних столов.
Изготовлен из высококачественной древесины, стул сочетает в себе натуральную текстуру и надежность, выдерживая повседневную нагрузку без потери формы.
Благодаря эргономичному профилю сиденья и оптимальной высоте, он обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.
Легкий вес и компактная конструкция позволяют легко перемещать и складывать стулья, что особенно удобно для мероприятий или ограниченного пространства.
Стул Кьявари идеально подходит для ресторанов, кафе, свадеб, офисов и домашнего использования — это не просто мебель, а стильное дополнение к любому интерьеру, которое никогда не выйдет из моды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Вес4.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кьявари Пламя, деревянный - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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