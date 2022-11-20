Характеристики товара
Описание
Материал: дерево
Вес: 4,5 кг
высота - 910
ширина - 460
глубина - 440
высота до сиденья - 425
Нагрузка: до 150 кг
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Материал: дерево
Вес: 4,5 кг
высота - 910
ширина - 460
глубина - 440
высота до сиденья - 425
Нагрузка: до 150 кг
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
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