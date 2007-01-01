Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - фото 1Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - фото 2Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - фото 3Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - фото 4Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - фото 5Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - фото 6Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - фото 7
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками производства ChiedoCover

Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками

Артикул: CH-069-337
13 оценокХит продаж
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Азия 20, велюр Remy 81, каркас серебро
Фотография товара Стул Азия 20, велюр Remy 81, каркас серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро
Фотография товара Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасакоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки

Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете CreamCream
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете ecruecru
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете 22
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете 0909
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете 018018
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса

Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела банкетные стулья

Товар в корзине

Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками
Стул Хит 25, жаккард зеленый, коричневый, с наружными заглушками
от 1 940
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности