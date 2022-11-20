Товар в корзине. Перейти

Барный стул АМАЛЬФИ, хром сталь, пластик, кожзам белый

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый
Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый
Следующий Барный стул ПАВИЯ,черная база, велюр бордовый
Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 11,03
Объем 0,097

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа, пластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Барный стул ПАВИЯ,черная база, велюр бордовыйНастоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ,черная база, велюр бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
10

Барный стул ПАВИЯ,черная база, велюр бордовый

В наличии 11 шт.
Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовыйНастоящее фото товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
12

Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый

В наличии 8 шт.
Барный стул Гардур, велюр черныйНастоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
14

Барный стул Гардур, велюр черный

В наличии 6 шт.
Барный стул Гардур, экокожа белыйНастоящее фото товара Барный стул Гардур, экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
7

Барный стул Гардур, экокожа белый

В наличии 16 шт.
Барный стул РИГА, велюр акваНастоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр аква, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
12

Барный стул РИГА, велюр аква

В наличии 1 шт.
Барный стул КРАКОВ, экокожа белаяНастоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
13

Барный стул КРАКОВ, экокожа белая

В наличии 14 шт.
Барный стул САРАГОСА, велюр акваНастоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр аква, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
12

Барный стул САРАГОСА, велюр аква

В наличии 10 шт.
Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевыйНастоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
7

Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый

В наличии 8 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
5

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка бежевая

В наличии 2 шт.
Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюрНастоящее фото товара Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
12

Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюр

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Барный стул Derry тоффи, произведённого компанией ChiedoCover
от5 950
Оптовая цена
13

Барный стул Derry тоффи

В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Derry стебелек перца, произведённого компанией ChiedoCover
от5 950
Оптовая цена
7

Барный стул Derry стебелек перца

В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Derry коралл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 950
Оптовая цена
5

Барный стул Derry коралл

В наличии 78 шт.
Барный стул PUNCH светло-серый меланжНастоящее фото товара Барный стул PUNCH светло-серый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
7 300
Оптовая цена
12

Барный стул PUNCH светло-серый меланж

В наличии 49 шт.
Барный стул PUNCH бежевый меланжНастоящее фото товара Барный стул PUNCH бежевый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
7 300
Оптовая цена
5

Барный стул PUNCH бежевый меланж

Барный стул MARCEL небесно-голубойНастоящее фото товара Барный стул MARCEL небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 450
Оптовая цена
5

Барный стул MARCEL небесно-голубой

В наличии 7 шт.
Барный стул MALIBU пудровый синийНастоящее фото товара Барный стул MALIBU пудровый синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 550
Оптовая цена
13

Барный стул MALIBU пудровый синий

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красныйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный

Журнальный столик Бостон 50 x 32 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
13 49051
26 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

В наличии 26 шт.
Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
13Хит

Стул Кроссбэк пластиковый черный

Комод Шевалье 4Настоящее фото товара Комод Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
7

Комод Шевалье 4

Комод Шевалье 4/1Настоящее фото товара Комод Шевалье 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена
9

Комод Шевалье 4/1

Комод Парма 1Настоящее фото товара Комод Парма 1, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена
15

Комод Парма 1

Комод Классика 1/1Настоящее фото товара Комод Классика 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
от63 090
Оптовая цена
8

Комод Классика 1/1

Сундук Гранада 2Настоящее фото товара Сундук Гранада 2, произведённого компанией ChiedoCover
от39 590
Оптовая цена
7

Сундук Гранада 2

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1008EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое 1008EM

В наличии 30 шт.