Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2
Вес 11,03
Объем 0,097
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, пластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
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Количество в упаковке: 2
Вес 11,03
Объем 0,097
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