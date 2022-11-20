Барный стул Club черный глянец

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Барный стул Club черный глянец

4.3
4 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Барный стул Club белый глянец
Барный стул Club белый глянец
Следующий Барный стул Malibu красный глянец
Барный стул Malibu красный глянец

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: Пластик ABS
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 37cm*33cm
Размеры стула общие Ш*Г: 46cm*42cm
Высота сиденья от пола: 58-79cm
Высота стула общая: 80-101cm
Высота спинки: 24cm
Диаметр основания: 385mm
Вес стула нетто: 6.6kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 13.0
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.135

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина420 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина460 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
12

Стул Кантри

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Другие товары из раздела

Барный стул Malibu черный глянецНастоящее фото товара Барный стул Malibu черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 780
Оптовая цена
13

Барный стул Malibu черный глянец

В наличии 15 шт.
Барный стул Time Beige VintageНастоящее фото товара Барный стул Time Beige Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
8

Барный стул Time Beige Vintage

В наличии 32 шт.
Барный стул Time Brown VintageНастоящее фото товара Барный стул Time Brown Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
10

Барный стул Time Brown Vintage

В наличии 3 шт.
Барный стул Time Gray VintageНастоящее фото товара Барный стул Time Gray Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
7

Барный стул Time Gray Vintage

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
12

Стул барный Color