Характеристики товара
Описание
Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина420 мм
- Высота870 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Табурет Бруно барный
Табурет Эден барный
Табурет Эден полубарный
Барный стул РЕСЕН, черная кожа
Барный стул Дебар
Барный стул Терракс
Стул Кантри
Стул Кроссбэк флаг
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный