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Барный стул Мерен, бежевый, регулируемый - фото 1Барный стул Мерен, бежевый, регулируемый - фото 2Барный стул Мерен, бежевый, регулируемый - фото 3

Барный стул Мерен, бежевый, регулируемый

Артикул: CH-051-089
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота870 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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