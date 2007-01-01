Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Элис Бар скуар барный, желтый
11 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Элис Бар скуар барный, желтый - фото 1

Стул Элис Бар скуар барный, желтый

Артикул: CH-071-999
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота1190 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Элис Бар скуар полубарный, желтый
Фотография товара Стул Элис Бар скуар полубарный, желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Элис Конус, желтый
Фотография товара Стул Элис Конус, желтый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота1190 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, серый деревянный

35
Фотография товара Барный стул Минт, корица, на основании лифт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Минт, корица, на основании лифт, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Барный стул Минт, корица, на основании лифт

60
Фотография товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый

94
Фотография товара Барный стул Фолкрик, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Фолкрик, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Барный стул Фолкрик, серый велюр

56
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79044
11 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см

26
В наличии 73 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Барный табурет Кален, белый

7
Фотография товара Барный стул Бри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бри, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Барный стул Бри

5
Фотография товара Стул барный Whispered Fusion Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Whispered Fusion Bar, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стул барный Whispered Fusion Bar

8
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с пюпитром, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с пюпитром, белый, серебряный

8
Фотография товара Стул барный Клеар, орех американский от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Клеар, орех американский, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул барный Клеар, орех американский

10

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки

6
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony круглый

7
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Эйдж, произведённого компанией ChiedoCover
43 890
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Эйдж

13
Настоящее фото товара Тележка Стронг для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Тележка Стронг для перевозки стульев

15
Распродажа
Фотография товара Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от85029
1 190 ₽

Чехол С-74 на стул Борно, габардин белый

38
Фотография товара Барный стол Алекс, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Алекс, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690

Барный стол Алекс, лофт

51
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Олд, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Олд

46
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от33 473

Тележка для прямоугольных столов

46
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01, 1200х600, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200х600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19059
2 890 ₽

Чехол для стола 01, 1200х600, черный

34

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный

64
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул барный Elevate Zenith серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Elevate Zenith серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул барный Elevate Zenith серый

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар кросс конус барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Родео Бар кросс конус барный, бежевый

14
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый

9
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, белый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, белый, серебряный

15
Фотография товара Стул барный Криш, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Криш, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Криш, белый

14
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный

5
Настоящее фото товара Стул Хелмет, каркас серебро, экокожа зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Хелмет, каркас серебро, экокожа зеленый

12
Настоящее фото товара Барный стул Белис, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
23 690

Барный стул Белис, черный, орех

7
В наличии 7 шт.В пути 1560 шт.
Фотография товара Стул Зеро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Зеро, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стул Зеро

6
В наличии 42 шт.

Товар в корзине

Стул Элис Бар скуар барный, желтый
Стул Элис Бар скуар барный, желтый
8 190
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки

6
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony круглый

7
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Эйдж, произведённого компанией ChiedoCover
43 890
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Эйдж

13

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Тренд года
Тренд года

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 21.01.2026 Столешницы Верзалит
Столешницы Верзалит

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Стулья Солар и Марк на новых опорах
Стулья Солар и Марк на новых опорах

Перейдите, чтобы узнать подробности