Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Glen, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Glen, серый
9 оценок
99 590
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Glen, серый - фото 1Стул барный Glen, серый - фото 2Стул барный Glen, серый - фото 3Стул барный Glen, серый - фото 4
NEW

Стул барный Glen, серый

Артикул: CH-082-688
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1120 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ MARCILE.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 4
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 105см х 14кг, 0,68 м3; 2 штуки - короб #1: 124см х 74см х 74см х 20кг, 0,68 м3;
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1120 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, золотой

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.68 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Купер черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Купер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39032
9 290 ₽Оптовая цена

Стул барный Купер черный

26
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Консек барный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Консек барный, золотой

61
Фотография товара Стул пластиковый барный Air Bar красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Air Bar красный

40
Фотография товара Cтул Eames DSW Patchwork Black&White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Patchwork Black&White, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Patchwork Black&White

33
Фотография товара Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

43
Фотография товара Барный стул Круз , вишневый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , вишневый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Барный стул Круз , вишневый глянец

30
В наличии 40 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, красная кожа

97
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Trio white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Trio white, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69032
8 260 ₽Оптовая цена

Барный стул Trio white

44
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Leo латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo латте, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Leo латте

92
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул барный Signal Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Signal Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул барный Signal Ткань Оранжевый

10
В наличии 22 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

39
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Age, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Age

13
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Тележка для складных стульев

6
Фотография товара Барный стол Хансевилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хансевилл, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Барный стол Хансевилл

38
Фотография товара Чехол 02, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, серый

40
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Old, произведённого компанией ChiedoCover
42 790
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Old

8
Настоящее фото товара Тележка Kind для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена

Тележка Kind для перевозки стульев

12
Фотография товара Барная стойка Парсон, столешница hpl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, столешница hpl, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Барная стойка Парсон, столешница hpl

97
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый

40
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Shelf, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Shelf

11

Другие товары из раздела барные стулья

Настоящее фото товара Стул барный Unity, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Стул барный Unity, черный

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Haven Enigma, темно-синий,черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул барный Haven Enigma, темно-синий,черный

10
Фотография товара Стул барный Serene Harmony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Serene Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стул барный Serene Harmony

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar cross conus барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar cross conus барный, серый

5
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул барный мягкий Vogue Line, велюр, металл, черный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул барный мягкий Vogue Line, велюр, металл, черный, антрацит

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Wind барный с пюпитром, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Wind барный с пюпитром, серый, черный

8
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 590
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный

6
Фотография товара Стул барный April, коричневый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный April, коричневый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Стул барный April, коричневый, велюр

14
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул барный Matra, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Matra, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Matra, черный

5
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас черный,серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Helmet, каркас черный,серый

11

Товар в корзине

Стул барный Glen, серый
Стул барный Glen, серый
99 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

39
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Age, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Age

13
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Тележка для складных стульев

6
Фотография товара Барный стол Хансевилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хансевилл, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Барный стол Хансевилл

38

Акции для вас

Новость от 04.05.2023 Дерево — богатство природы в Вашем интерьере.
Дерево — богатство природы в Вашем интерьере.

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.09.2022 Мебель для учебы и работы -27%
Мебель для учебы и работы -27%

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.01.2020 Новый год закончился, а подарки еще остались!
Новый год закончился, а подарки еще остались!

Продолжаем удивлять! Получите подарок при покупке мебели