Материал сиденья: Экокожа винтаж (VPU)
Материал каркаса: Металл, Цвет: Черный
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 45cm*35cm
Размеры стула общие Ш*Г: 45cm*49cm
Высота сиденья от пола: 63-84cm
Высота стула общая: 89-110cm
Высота спинки: 30cm
Диаметр основания: 385mm
Вес стула нетто: 7.6kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 15.2
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.105
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